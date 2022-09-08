Заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что союзные силы расширяют плацдарм в районе населенного пункта Пески, чтобы полностью окружить Авдеевку, которая контролируется бойцами ВСУ. По его словам, именно оттуда ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку.
Мы расширяем плацдарм в районе Песков с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку, — рассказал Басурин в ходе эфира Первого канала.
Он добавил, что в жилых кварталах города Соледара идут тяжелые бои.
Боевые действия идут в самом Соледаре. Очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию, — пояснил он.
Ранее в Донецке из американских HIMARS обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. По словам Басурина, снаряд прилетел прямо в окно кабинета политика. Самого Пушилина в момент атаки в здании не было.
Полковник запаса Геннадий Алехин ранее предположил, что в ходе спецоперации ВС РФ смогут сменить тактику и начать контрнаступление. По его мнению, военнослужащие российской армии прибегнут к «тактике обхватов и прорывов».