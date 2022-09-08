В ДНР сообщили о планах окружить Авдеевку, откуда ВСУ ведут обстрелы Басурин: союзные силы расширяются в районе поселка Пески, чтобы окружить Авдеевку

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что союзные силы расширяют плацдарм в районе населенного пункта Пески, чтобы полностью окружить Авдеевку, которая контролируется бойцами ВСУ. По его словам, именно оттуда ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку.

Мы расширяем плацдарм в районе Песков с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку, — рассказал Басурин в ходе эфира Первого канала.

Он добавил, что в жилых кварталах города Соледара идут тяжелые бои.

Боевые действия идут в самом Соледаре. Очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию, — пояснил он.

Ранее в Донецке из американских HIMARS обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. По словам Басурина, снаряд прилетел прямо в окно кабинета политика. Самого Пушилина в момент атаки в здании не было.

Полковник запаса Геннадий Алехин ранее предположил, что в ходе спецоперации ВС РФ смогут сменить тактику и начать контрнаступление. По его мнению, военнослужащие российской армии прибегнут к «тактике обхватов и прорывов».