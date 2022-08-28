В ДНР заявили о возможности экспортировать уголь Пушилин: ДНР обеспечена углем и готова его экспортировать

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ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать, заявил глава республики Денис Пушилин 28 августа в видеопоздравлении с Днем шахтера.

Благодаря вашему самоотверженному труду угольная отрасль выстояла. Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора, — заявил он.

День шахтера был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, отмечается в последнее воскресенье августа.

Ранее Пушилин заявил, что дату проведения референдума о присоединении ДНР к России озвучат после того, как территория республики полностью перейдет под контроль ВС РФ и ЛДНР. По его словам, речь идет о конституционных границах.