В ДНР зафиксировали максимальное число обстрелов с начала эскалации В ДНР зафиксировали 146 обстрелов за сутки — максимум с начала эскалации конфликта в Донбассе

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 146 ударов по ДНР, что стало максимальным показателем с начала эскалации конфликта в Донбассе в феврале 2022 года, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что ВСУ выпустили более 800 боеприпасов.

За истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) с начала эскалации — 146 фактов, — говорится в сообщении.

ВСУ применяли реактивную и ствольную артиллерию. Отмечается, что в результате атак повреждены 33 дома и семь объектов гражданской инфраструктуры в 15 населенных пунктах.

26 июля глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли психиатрическую больницу в Куйбышевском районе, есть пострадавшие, а здание повреждено. В представительстве ДНР сообщили о ранении мужчины 1963 года рождения.

Сегодня, 28 июля, о сработавшей системе ПВО сообщили жители Белгорода. Соответствующие кадры появились в Сети, власти информацию пока не подтверждали. Читатели Telegram-канал «Белгород № 1» рассказали, что слышали громкие звуки, после чего заметили след в небе.