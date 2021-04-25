В ДНР увидели «понятные позиции» в украинском документе о перемирии

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В переговорах Трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе важен результат, а не то, чей именно документ был взят за основу. При возможности разумного компромисса это не имеет принципиального значения, считает министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова, мнение которой приводит «Интерфакс».

Она подтвердила согласие Донецка работать над документом о перемирии, предложенным украинской стороной.

Это не первый раз, когда мы согласились работать над документом, предложенным Украиной. Если основную часть документа составляют более-менее понятные позиции, и мы понимаем, что можно найти компромисс, то для нас не принципиально над каким документом работать, — сказала Никонорова.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Тем не менее, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщило прорыве в переговорах по Донбассу. Он заявил, что впервые были взяты на вооружение инициативы Украины о принятии дополнительных мер контроля над соблюдением режима тишины.

Обсуждение предложений Киева состоится 27 апреля. Если профильная подгруппа придёт к положительному заключению, документ обсудят в полном составе на следующий день. Таким образом, он может быть принят уже 28 апреля.