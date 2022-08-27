В ДНР готовы передать тело американского наемника его родным Омбудсмен ДНР Морозова поставила в известность США и ООН о готовности передать тело погибшего наемника

Фото: dan-news.info

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова поставила в известность официальных лиц США, а также главу мониторинговой миссии ООН на Украине Матильду Богнер о готовности отправить тело погибшего американца Алана Джошуа его родственникам. В своем Telegram-канале она уточнила, что 24-летний наемник был убит во время боестолкновения в населенном пункте Егоровка. Солдаты ВСУ бросили тело однополчанина, пытаясь спастись бегством.

При убитом обнаружены документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса, Алана Джошуа, 1998 года рождения. Тело направлено в один из моргов ДНР. <...> Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа. Также мы подтверждаем готовность передать его останки родственникам для захоронения, — сообщила Морозова.

В середине августа Минобороны России сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине. В результате удара было ликвидировано свыше 100 и ранено более 50 бойцов, прибывших из Польши и Германии сражаться на стороне Киева.

Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 наемников США в Харьковской области. Удар высокоточным оружием был нанесен в районе населенного пункта Андреевка. Тогда же на севере Харькова ликвидировали до 130 боевиков и восемь единиц автомобильной техники ударом по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады теробороны Украины.