В ДНР упразднят комиссию по военным преступлениям Киева в Донбассе Глава ДНР Пушилин приказал упразднить комиссию по преступлениям Украины в Донбассе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пyшилин

Спецкомиссию Донецкой Народной Республики по фиксации и сбору доказательств военных преступлений киевских властей в Донбассе упразднят. Распоряжение отдал глава ДНР Денис Пушилин, сообщается на его сайте.

Пyшилин поручил председателю спецкомиссии в течение 15 дней со дня публикации распоряжения пeредать реестр и собранные за время работы материалы в представительство ДНР в Cовместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ.

Ранее в СК России рассказали о расследовании новых преступлений Киева в ДНР и на Украине. В ведомстве отметили, что следствие рассмотрит несколько эпизодов размещения военной техники ВСУ в школах и учебных учреждениях в Харьковской и Днепропетровской областях, а также минирование водонапорной башни в Новомихайловке в ДНР. Дополнительно будут расследованы факты гибели мирной жительницы и ранения двух детей в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке.

Президента Украины Владимира Зеленского ранее возмутил доклад международной правозащитной организации о нарушениях ВСУ законов войны. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву.