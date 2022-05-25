В ДНР сообщили об освобождении 219 населённых пунктов

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Подразделения ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ смогли освободить и установить контроль над 219 населёнными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. 24 мая ведомство рассказало об освобождении 217 населённых пунктов.

По состоянию на 25 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами, включая Луганское (Артемовский район) и Светлодарск, — сообщается на странице ведомства.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР накануне заявил, что Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республики. На здании мэрии города подняли флаг России, вскоре рядом с российским триколором появится флаг ДНР. С 2014 года контроль над территорией Светлодарска удерживали бойцы ВСУ, однако 24 мая город перешёл под контроль Народной милиции.

Помимо этого, глава частично признанной республики Денис Пушилин объявил о начале штурма города Красный Лиман, расположенного на севере ДНР. Он добавил, что на сегодняшний день на севере ДНР под контроль властей республики перешли всего 28 населенных пунктов.