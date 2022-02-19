В ДНР сообщили об обстреле республики запрещёнными снарядами

Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Старомихайловка в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) запрещёнными Минскими соглашениями снарядами. Как заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), украинские силовики выпустили по посёлку 14 мин 120-миллиметрового калибра.

Стрельба произошла около семи утра. Огонь ВСУ вели со стороны Галицыновки.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

На помощь жителям Донбасса ранее прибыла передовая группа добровольцев из Крыма. Они намерены помогать жителям Донецкой и Луганской народных республик в защите их прав на самоопределение. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, на территорию самопровозглашённых республик прибывают не только добровольцы из стран СНГ, но и представители Запада.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».