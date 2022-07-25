В ДНР сообщили о ранении ребенка при обстреле Старомихайловки СЦКК ДНР: 14-летняя девочка пострадала при обстреле Старомихайловки

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

При обстреле села Старомихайловка пострадала 14-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Также в результате атаки были повреждены жилые дома в населенном пункте Горловка, добавили в ведомстве.

По оперативным линиям поступила информация о ранении гражданского лица — девочки-подростка 2008 года рождения в результате обстрела ВФУ н. п. Старомихайловка по адресу: ул. Партизанская, 1, — говорится в сообщении.

25 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины села Алексеевка. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

В этот же день силы Народной милиции Луганской Народной Республики и России отбили атаку бойцов украинского нацподразделения «Кракен» при попытке прорвать оборону на харьковском направлении, сообщил командир 206-го стрелкового полка НМ ЛНР с позывным «Апостол». По его словам, артиллерия союзных сил нанесла подразделению максимальное поражение, после чего украинцы отступили.