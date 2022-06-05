В ДНР сообщили о пяти жертвах обстрелов ВСУ за сутки Из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей ДНР

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за сутки в республике погибли пять мирных жителей. Ещё 20 человек получили ранения, сообщается в Telegram-канале представительства.

В течении 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о 5 погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов населённых пунктов республики, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что самому молодому среди погибших было 67 лет, самой старой — 78. При этом под обстрелы ВСУ попали Горловка и Донецк.

Ранее стало известно, что жительница Донецка рассказала подробности обстрела города. Она отметила, что ВСУ «били хаотично», куда попало, и куда конкретно попали, ещё неизвестно. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела ВСУ в центре города повреждены две школы и крытый рынок.