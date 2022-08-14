В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ на Угледарском направлении В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ союзными силами на Угледарском направлении

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Угледар

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Потери противника он назвал в Telegram «тяжелейшими».

Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе, — подчеркнул Безсонов.

Угледарское направление называлось одним из четырех, на котором велось наступление, по недавним словам главы ДНР Дениса Пушилина.

Ранее стало известно, что 13 августа войска ДНР и России взяли под контроль населенный пункт Пески под Донецком. Кроме того, союзные силы подавили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.