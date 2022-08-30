В ДНР заявили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в районе Кодемы Замглавы НМ ДНР Басурин: контрнаступление ВСУ в районе Кодемы провалилось

Фото: МО Украины

Наступление украинской армии в районе села Кодема в Донбассе провалилось, заявил заместитель главы Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Атака ВСУ была отбита, отметил Басурин.

В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, — сказал замглавы НМ ДНР.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал президент Украины Владимир Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары.

По его словам, украинские военные хотели прорваться к Бериславу и Новой Каховке, чтобы блокировать пути снабжения через дамбу ГЭС. Шурыгин уверен, что украинские силы не способны сейчас к таким операциям.