В ДНР сообщили о ликвидации двух диверсионных групп, планировавших теракты

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Две украинские диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) ликвидированы в ДНР, передает ТАСС со ссылкой на министерство госбезопасности (МГБ) республики. Отмечается, что группы планировали совершить теракты на критически важных объектах республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики ДРГ противника с целью проведения диверсионно-террористических актов (ДТА) на критически важных объектах инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 августа «уничтожена ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной „Тигр“)». Также были получены данные о второй группе, и «в результате проведенной специальной операции 7 сентября ДРГ противника была ликвидирована».

Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о срыве наступления бойцов ВСУ, которые планировали прорвать оборону в направлении Купянска. Он уточнил, что 7 сентября разведчики обнаружили сосредоточение личного состава (2,5 тысячи солдат), танков, БМП и САУ армии Украины в районе села Серебрянка. По словам Безсонова, в группировку входило множество иностранных наемников.