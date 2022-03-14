В ДНР подтвердили диверсию украинских боевиков на коксохимическом заводе

Украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе. На территории предприятия начался пожар, тушению которого препятствуют украинские националисты, сообщается в Telegram-канале Нармилиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

На Донецком направлении по указанию командующего ООС (операции Объединённых сил. — NEWS.ru) генерал-лейтенанта Павлюка украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате чего на территории начался пожар, — говорится в сообщении.

В Нармилиции отметили, что экстренные службы не могут приступить к тушению возгорания, поскольку подъезды к предприятию блокируются боевиками «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена) и десантниками ВСУ.

Также представители ДНР подчеркнули, что основной задачей украинских боевиков является нанесение урона социальной инфраструктуре.

Ранее Россия распространила в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН документ, в котором обвинила украинских радикалов в подготовке провокаций с химикатами и намерении обвинить в этом российскую сторону. В одном из данных сценариев рассматривается сюжет с диверсией на украинских химпредприятиях, в другом — подрыв ёмкостей с токсичными химикатами в плотно населённых районах.