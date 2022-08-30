В ДНР сообщили о численном перевесе украинских военных Замглавы Народной милиции ДНР Басурин: союзные войска наступают на Украину в численном меньшинстве

Фото: МО Украины

Численность войск ДНР, ЛНР и России на Украине меньше, чем у ВСУ, однако это не мешает союзным войскам совершать наступательные действия, заявил замглавы Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин. Он отметил, что, согласно военной науке, для подобных действий необходимо численное преимущество как минимум в 3,5 раза, передает РИА Новости.

При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка, — высказал полковник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о начале наступления ВСУ на юге Украины. Он назвал «вбросом» слухи об атаке украинских войск и сравнил их с предыдущими «виртуальными атаками» Крымского моста. Аксенов отметил, что «киевские диванные войска» проводят подобные действия уже не в первый раз.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк также призвал не распространять слухи о наступлении ВСУ на севере Херсонской области. По его словам, если наступление действительно произойдет, об этом сообщит Минобороны страны.