В ДНР собрались судить Турчинова, Порошенко и Зеленского Депутат из ДНР Шишкина: в республике намерены судить Турчинова, Порошенко и Зеленского

Пётр Порошенко / Фото Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках готовящегося международного трибунала хотят привлечь к ответственности глав Украины после переворота 2014 года, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. В республике считают Александра Турчинова, Петра Порошенко и Владимира Зеленского военными преступниками, отметила она в беседе с ТАСС.

Военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдаёт приказ, это и те президенты, а их было трое — Турчинов, исполняющий обязанности [президента Украины], Порошенко и Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения, — пояснила Шишкина.

Она напомнила, что уголовная ответственность за совершение военных преступлений в ДНР прописана в законодательстве.

Ранее стало известно, что Елена Шишкина заявила: власти ДНР рассчитывают уже до осени провести несколько промежуточных трибуналов над украинскими военными преступниками. По её словам, подсудимыми могут стать как члены нацбатальонов, так и бойцы ВСУ. Виновных привлекут к ответственности, добавила она.