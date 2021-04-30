В ДНР считают пасхальное перемирие пиар-идеей Киева

https://static.news.ru/photo/1a0a9788-ab23-11eb-8e8e-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что идея о перемирии в Донбассе на Пасху был пиар-ходом Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

У нас есть договорённость о бессрочном перемирии. <...> Договорённости подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться, — подчеркнул Пушилин.

Контактная группа в Минске не смогла согласовать перемирие, которое Киев предложил ввести с 25 апреля. Глава ДНР считает, что это были «пустые заявления ради пиара», предложенные украинской властью. Он добавил, что прекращение огня, которое прописано в Минских соглашениях, в настоящее время не соблюдается.

Пушилин рассказал, что с начала военного конфликта перемирие в общей сложности было заключено 22 раза — новогоднее, рождественское, хлебное, школьное. Глава ДНР считает, что всё это происходит впустую, поскольку не наказываются те, кто нарушает режим прекращения огня.

СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Всё просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается, — добавил Пушилин.

Ранее глава ДНР обвинил Украину в разжигании конфликта в Донбассе. По его словам, обострение ситуации произошло в январе прошлого года, а пиковая точка была зафиксирована в декабре. После этого ситуация начала развиваться по нарастающей.