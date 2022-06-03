В ДНР рассказали, почему иностранцев редко замечают на передовой Командир батальона ДНР Авидзба: иностранные инструкторы не рискуют идти на передовую

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Иностранные инструкторы, которые воюют в Донбассе, нечасто бывают на передовой и могут оказаться в плену только в случае окружения, рассказал РИА Новости командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. Он отметил, что чаще всего иностранцы остаются в тылу во время боевых действий. В их контрактах даже прописано, за сколько километров к линии фронта они не имеют права подходить.

Иностранцы, они как работают — они работают инструкторами, они работают в тылу, и уже когда им начинают задавать вопросы: а чем вы занимались столько времени, где ваши бойцы, — тогда кто-то психанёт из этих инструкторов, идёт вперёд — и вот может такой персонаж попасться, — сказал Авидзба.

Командир описал, как действуют такие наемники. По его словам, они стараются подбить технику в тылу и активно снимают это на видео. Иностранцы уже попадались в плен российским военным: чаще всего это происходило в Мариуполе, потому что там действовали зарубежные лаборатории. Кроме того, там работали батальоны, которые входят в так называемую элиту украинского ополченства, ими занимались иностранные кураторы.

Ранее Авидзба рассказал, какое предприятие в республике может стать вторым вариантом «Азовстали» для украинских боевиков. По его словам, это Авдеевский коксохимический завод, который расположен в подконтрольном Киеву городе. На этой территории почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ.