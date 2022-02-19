В ДНР рассказали об обстреле республики запрещёнными минами

Представители Вооружённых сил Украины обстреляли населённый пункт Петровское запрещёнными Минскими соглашениями снарядами калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили представители самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости. По их данным, это не первый обстрел такого рода, производимый украинскими силовиками.

Как сообщили в представительстве ДНР, обстрел был зафиксирован 21:23 со стороны населённого пункта Богородское. Согласно подсчётам, в сторону Петровского была выпущена 21 мина калибром 120 миллиметров.

В представительстве также добавили, что силовики уже обстреливали Петровское такими минами утром 20 февраля. Кроме того, их использовали при обстрелах в районе населённых пунктов Байрак и Коммунаровка.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что их разведке удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. На операцию отводится пять суток. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля.