В ДНР рассказали о судьбе взятых в плен белорусских наемников Помощник главы ДНР: взятым в плен белорусским наемникам может грозить смертная казнь

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Конвоирование задержанного наёмника. ДНР

Попавшим в плен в ЛНР белорусским наемникам грозит пожизненный срок или смертная казнь, заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, это возможно, если в ходе следствия выяснится, что наемники совершали преступления и на территории ДНР.

Тогда дела [в отношении них] могут объединить и передать туда, а там [их ожидает] смертная казнь, — пояснил Киселев.

Ранее стало известно, что силовики захватили в Луганской Народной Республике диверсионно-разведывательную группу, состоявшую из белорусских диверсантов, которые планировали теракт в Лисичанске. По словам Киселева, группа из шести-семи человек уже дает признательные показания представителям властей республики.