Попавшим в плен в ЛНР белорусским наемникам грозит пожизненный срок или смертная казнь, заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, это возможно, если в ходе следствия выяснится, что наемники совершали преступления и на территории ДНР.
Тогда дела [в отношении них] могут объединить и передать туда, а там [их ожидает] смертная казнь, — пояснил Киселев.
Ранее стало известно, что силовики захватили в Луганской Народной Республике диверсионно-разведывательную группу, состоявшую из белорусских диверсантов, которые планировали теракт в Лисичанске. По словам Киселева, группа из шести-семи человек уже дает признательные показания представителям властей республики.