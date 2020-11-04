В ДНР рассказали о состоянии раненных во время обстрела детей

https://static.news.ru/photo/ac277ef6-1ea1-11eb-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Три маленькие девочки, раненные в результате обстрела жилых районов подразделениями украинской армии в Донбассе, идут на поправку. Об этом рассказала мама одной из малышек.

Инцидент произошёл в посёлке Александровка западной части Донецка ровно полгода назад — 4 мая. За 15 минут по домам было произведено около 30 выстрелов из БМП-2, передаёт RT.

Вечером, когда неожиданно был открыт огонь по посёлку, девочки играли в доме семьи Радченко. Один из снарядов разорвался в оконном проёме комнаты, где находились дети. Шестилетняя Милана и девятилетняя София, а также соседская девочка, семилетняя Настя, оказались слишком близко.

Милана получила осколочное ранение спины, София была ранена в голову, Насте осколки попали в правую ногу, — рассказала мама двух девочек Ольга Радченко.

По её словам, сейчас девочки чувствуют себя удовлетворительно. Женщина надеется, что с детьми всё будет хорошо.

В день, когда произошёл обстрел, в Донбассе действовал режим тишины. О достижении соглашений о нём участники контактной группы заявляли более 20 раз. При этом украинские военные регулярно срывали договорённости. В тот раз, как заявили в Донецкой народной республике, огонь был не случайным, его открыли преднамеренно, писал NEWS.ru.