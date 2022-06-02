В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытках прорыва в Авдеевке Басурин: ДНР через несколько дней закроет котел в районе Лисичанска и Северодонецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы Российской Федерации

Украинская армия потеряла около 70 человек при попытке прорыва обороны Авдеевки в Херсонской области, также были уничтожены три танка, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, также через несколько дней силами республики закроется котел в районе Лисичанска и Северодонецка.

Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска, — сказал Басурин.

Херсонская область с марта находится под контролем России. По словам главы местной военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, жители региона постепенно осваиваются в новой реальности и понимают, что Россия уже не уйдет, но Киев всячески мешает процессу и выдает свои попытки прорвать оборону за «маленькие победы», распространяя дезинформацию в соцсетях и СМИ.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что операция по освобождению территории ЛНР идет в соответствии с намеченным планом, и Народная милиция полностью контролирует все населенные пункты, кроме Северодонецка и Лисичанска.