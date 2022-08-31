В ДНР рассказали о попытках уничтожить ракеты для HIMARS Пушилин заявил, что союзники пытаются уничтожить ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км

Фото: Ujian Gosun/U.S. Marine Corps

Часть ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. Он добавил, что союзные силы пытаются их уничтожить.

По некоторым нашим данным, часть данных ракет (дальностью до 300 км - NEWS.ru) уже завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение, — сказал Пушилин.

19 августа США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $775 млн, который будет представлен в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS под Одессой. Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».