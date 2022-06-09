В ДНР рассказали о конфликтах солдат ВСУ при попытке сбежать из Славянска ДНР: солдаты ВСУ вступают в стычки между собой при попытке сбежать из Славянска

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Солдаты Вооружённых сил Украины

Некоторые участники вооружённых формирований Украины в Славянске пытаются бежать из региона, вступая при этом в конфликты с сослуживцами, сообщается в Telegram-канале штаба теробороны ДНР. В то же время силы ВСУ продолжают занимать гражданскую инфраструктуру, используя население в качестве «живого щита».

Часть военных преступников пытается сбежать из региона, вступая в локальные стычки со своими же сослуживцами, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Северодонецке заминировали территорию завода «Азот», в подвалах которого могут находиться около 300 согнанных туда мирных жителей. Как сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, людям не дают покинуть территорию промышленного комплекса, поскольку они нужны силам ВСУ в качестве живого щита. В связи с этим ВС РФ вынуждены действовать аккуратнее, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.