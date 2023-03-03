В ДНР рассказали, как Киев будет выводить армию из Артемовска Советник Пушилина Гагин: Киев выведет из Артемовска только регулярные войска

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Киев планирует вывести из Артемовска только регулярные войска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Украина пока не собирается выводить из города мобилизованных.

Сейчас есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части, но, скорее всего, это коснется именно регулярных войск, не коснется тех самых мобилизованных, — сказал Гагин.

По его мнению, мобилизованных бойцов ВСУ бросят, чтобы «о них спотыкались» российские военные и замедлили свое продвижение.

3 марта пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.