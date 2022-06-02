В ДНР рассказали, где пройдет промежуточный трибунал над боевиками Парламент ДНР: промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие

Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может состояться в Мариуполе, сообщила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина. Она также допустила проведение дальнейших слушаний уже в России, поскольку ее территория также пострадала от действий ВСУ.

Будет очень логично, если трибунал пройдет в Донецкой Народной Республике. В последнее время мы видим преступления, совершенные в отношении граждан Российской Федерации. Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности мариупольский, трибунал пройдет в городе Мариуполь, — сказала Шишкина.

Накануне министр юстиции ДНР Юрий Сировaтко сообщил, что свыше 100 украинских солдат и офицеров, попавших в плен в Мариуполе, помещены в следственный изолятор. Их статус сменился с военнопленных на подозреваемых, решение по ним будет принимать суд.

В числе пленных есть иностранные наёмники, воевавшие на стороне ВСУ. Шишкина заявила, что их обмен исключён, этих людей будут судить как террористов. Представитель Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов указал, что с учётом военного времени по отношению к ним может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь.