В ДНР рассказали, где могут спрятаться боевики ВСУ по примеру «Азовстали» Глава батальона в ДНР Авидзба назвал второй вариант «Азовстали»

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Командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба рассказал, какое предприятие в республике может стать вторым вариантом «Азовстали» для украинских боевиков. Это Авдеевский коксохимический завод, пишет РИА Новости.

Но в этот раз, отметил командир, ополченцы не будут ждать сдачи в плен украинских националистов.

Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальём их бетоном. Мы не будем их ждать, — пояснил Авидзба.

Командир пояснил, что боевикам дадут определённый срок для добровольной сдачи в плен.

Если они не уйдут, они там и останутся, — подытожил глава батальона.

Авдеевский коксохимический завод расположен в Авдеевке, которая подконтрольна Киеву. На этой территории почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями ВСУ. Со стороны Авдеевки украинские войска постоянно обстреливают территорию ДНР, включая Ясиноватую и пригород Донецка.

Ранее российские военные обнаружили на «Азовстали» изотермический фургон с заминированными телами 152 украинских боевиков при обследовании катакомб под металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Под телами погибших находились четыре мины.