Военным ДНР удалось выбить бойцов ВСУ с окраины Марьинки Замминистра информации ДНР: военные республики выбили солдат ВСУ с окраины Марьинки

Фото: vk.com/mil

Вооруженные формирования Донецкой Народной Республики совместно с союзными войсками выбили бойцов ВСУ с позиций в городе Марьинка, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. В своем Telegram-канале он добавил, что военнослужащим также удалось взять под контроль половину территории поселка Пески. Также Безсонов рассказал об успехах бойцов республики в Авдеевке, Соледаре и Артемовске.

На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки. Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг скорее всего оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки, — заявил Безсонов.

По словам политика, артиллеристские подразделения республики перемалывают опорные пункты армии Украины по всему фронту.

Ранее Безсонов сообщил, что военные ДНР предложили солдатам ВСУ, которые находятся в Авдеевке, добровольно сложить оружие. Он отметил, что донецкие силовики настроили радиоволну, по которой они передали украинским бойцам сообщение с призывом сдаться. По словам Безсонова, это последний шанс военнослужащих Украины сохранить себе жизнь.