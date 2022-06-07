В ДНР раскрыли подробности вербовки захваченных британских наемников Верховный суд ДНР: пленные британские наемники прибыли в Донбасс задолго до спецоперации

Фото: Cpl Danny Houghton RLC/defenceimagery.mod.uk

Пленные британские наемники, которых сейчас судят в ДНР, были знакомы задолго до начала спецоперации на Украине, сообщили в Верховном суде республики. Эйден Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году, а в 2019-м он участвовал в боевых действиях в Донбассе, за что получал регулярные выплаты в размере $1 тысячи, передает ТАСС. Второй наемник Шон Пиннер узнал о вербовке от Эслина и также вступил в ВСУ. Позже к ним присоединился третий обвиняемый, марокканец Саадун Брагим.

По данным следствия, Эслин был завербован через «Грузинский интернациональный легион» в 2018 году. Позже он попал в 36-ю бригаду морпехов ВСУ и обучился специальности наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году он воевал в Николаевке и Павловке ДНР.

Второй обвиняемый Пиннер приехал на Украину по наводке Эслина в 2019 году. Он прошел обучение по специальности старшего стрелка и также попал в 36-ю бригаду морпехов.

Брагим вступил в ВСУ в качестве наемника после начала спецоперации тоже при посредничестве Эслина. Со второй половины февраля 2022 года по 17 апреля воевал против ДНР, пока не был пленен в Мариуполе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за тяжких обвинений. 4 июня в Генпрокуратуре республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении Пиннера и Эслина, а также Брагима.