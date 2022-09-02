В ДНР призвали освободить все русские города Глава ДНР Пушилин призвал освободить все города, которые основали русские

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освобождения всех русских городов, «основанных русскими людьми в эпоху Российской империи», сообщили в Telegram-канале мининформации ДНР. По словам политика, эта задача касается не только территории историко-культурного региона Новороссии. В связи с этим, как считает Пушилин, ВС РФ и союзным войскам предстоит «немалая» работа. Пушилин отметил, что иного пути уже не может быть.

Наша задача — освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. <...> По-другому уже не будет, — заявил Пушилин.

Если рассматривать административно-территориальное деление начала XX века, Новороссия включала Херсонскую, Екатеринославскую и Таврическую губернию.

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