В ДНР предъявили обвинения ещё двоим иностранным наемникам

Фото: dan-news.info

В Донецкой Народной Республике предъявили обвинения еще двум иностранцам, воевавшим на стороне ВСУ. Им вменяются те же преступления, что и ранее осужденным британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о гражданах Великобритании — Дилане Хилли и Эндрю Хилле. Их обвиняют в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время.

Ведется следствие, предъявлено обвинение, — сказал собеседник агентства.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера, Эйдена Аслина (оба — подданные Великобритании) и Сааудана Брагима (гражданин Марокко). В ЕСПЧ сообщили о принятии мер, направленных на отсрочку приведения приговора в исполнение или его отмену. Отец одного из осуждённых обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил посодействовать в помиловании сына.

Российский сенатор Сергей Цеков предположил, что в итоге смертный приговор наемникам может быть отменен. Дело в том, что положения о смертной казни вступят в силу в ДНР только с 1 января 2025 года, а за этот период многое может измениться.