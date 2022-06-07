В ДНР предупредили о скором прекращении обстрелов Донецка ВСУ

Фото: dan-news.info

ВСУ скоро прекратят обстрелы Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что недавний обстрел может стать одной из последних атак украинской стороны по городу. По словам главы ДНР, силы республики продолжают продвижение.

Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песок, серьезные укрепления там у нашего противника. Но тем не менее наши подразделения продвигаются, — сказал он.

С утра 6 июня были зафиксированы удары более чем 50 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку. Большинство из них выпущено из Авдеевки. Попадания в том числе пришлись на Петровский, Калининский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы города, а также на Макеевку, Ясиноватую и Минеральное. Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о троих погибших.

Сутками ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из «Градов» город Ясиноватая. Массированный удар был также нанесен из населенного пункта Авдеевка. Со стороны ВСУ к 18:55 (совпадает с мск) 5 июня было выпущено 45 снарядов.