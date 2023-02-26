В ДНР предупредили о последствиях подрыва дамбы для жителей Артемовска Советник врио главы ДНР Кимаковский: после подрыва ВСУ дамбы населению Артемовска угрожает эпидемия

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Подрыв ВСУ дамбы в Артемовске может значительно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, разрушение дамбы затруднит доставку продуктов в город. Следствием этого станет усиление продовольственного кризиса.

В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения, — сказал собеседник агентства.

О подрыве украинскими войсками дамбы в черте Артемовска стало известно накануне. По данным Telegram-каналов, несколько улиц оказались затопленными. Существует риск того, что и другие улицы города окажутся под водой.

Ранее командир взвода группы «Вагнер» рассказал, что российские войска продолжают наступление в Артемовске и до центра города им осталось пройти менее двух километров. При этом он отметил, что ВСУ еще держат оборону, однако украинские солдаты падают духом и постепенно отступают.

Западные и украинские чиновники допустили, что ВСУ могут сдать Артемовск, чтобы избежать окружения.