В ДНР предотвратили подготовленный ко дню референдума теракт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили теракт в одном из населенных пунктов, который был подготовлен ко дню проведения референдума о вхождении в состав России, передает ДАН. Осуществить теракт должен был гражданин Украины Евгений Карпенко, ранее завербованный спецслужбами своей страны.

Представитель ведомства Михаил Попов уточнил, что теракт должен был произойти в поселке Володарское под Мариуполем. Украинские спецслужбы намеревались взорвать местную администрацию в день референдума.

Карпенко, который должен был заложить взрывное устройство, сообщил об этом в МГБ. Он рассказал, что его завербовали во время пребывания на заработках в Чехии. После прохождения обучения по огневой подготовке и минно-взрывному делу под руководством украинских и чешских инструкторов, он был направлен в ДНР для совершения теракта.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в городе Бердянск Запорожской области. Гражданин Украины по заданию спецслужб заминировал автомобиль сотрудников ВГА. Привести бомбу в действие надлежало у ДК «Маяк», где должны были собраться мирные люди, в том числе граждане России.