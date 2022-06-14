В ДНР пояснили, какою помощь ждут от России после обстрелов ВСУ Донецка Басурин: в ДНР ждут от российских войск усиления ракетных атак по позициями ВСУ после обстрелов Донецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак, заявил в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель ДНР Эдуард Басурин. По его словам, такой шаг приведет к уничтожению вражеской артиллерии и вооружения.

Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии, — пояснил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что намерен задействовать все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь из России, для противодействия участившимся обстрелам Донецка. По его словам, Киев использует запрещенные методы ведения войны, обстреливая в том числе спальные районы и центр Донецка.