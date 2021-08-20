В ДНР посоветовали Украине забыть о возвращении Крыма

Забыть о возвращении Крыма посоветовал киевским властям глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, заявления Киева о возвращении Крыма и Донбасса являются выстроенным пиаром, наряду с которым не видно никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений.

О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору. А про Донбасс — осталась, может быть, сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе, — сказал руководитель непризнанной ДНР.

Саммит «Крымская платформа» запланирован в Киеве на 23 августа, предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.