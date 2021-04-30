В ДНР перехватили украинский ударный беспилотник

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) перехвачен беспилотник вооружённых сил Украины (ВСУ). Предполагается, что он был запущен для удара по одному из храмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Инцидент произошёл в воскресенье утром, 2 мая, на западной окраине Ясиноватой, передаёт агентство . Аппарат представлял собой квадрокоптер, который был переделан в ударный беспилотник кустарным способом. По данным ополченцев, его запустили с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады украинкой армии.

Военнослужащие ДНР принудительно посадили летательный аппарат. Беспилотник сбросил боеприпас, но при этом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в разжигании конфликта в Донбассе. Он отметил, что украинские военные регулярно нарушают режим прекращения огня, применяя артиллерию и миномёты.