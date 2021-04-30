В ДНР перехватили украинский ударный беспилотник

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) перехвачен беспилотник вооружённых сил Украины (ВСУ). Предполагается, что он был запущен для удара по одному из храмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.
Инцидент произошёл в воскресенье утром, 2 мая, на западной окраине Ясиноватой, передаёт
Военнослужащие ДНР принудительно посадили летательный аппарат. Беспилотник сбросил боеприпас, но при этом никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в разжигании конфликта в Донбассе. Он отметил, что украинские военные регулярно нарушают режим прекращения огня, применяя артиллерию и миномёты.