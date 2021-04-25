В ДНР ответили на слова Зеленского об изменении Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/90bfbdf6-a68a-11eb-a67d-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Слова украинского президента Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений являются попыткой уклониться от выполнения договорённостей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Её слова передаёт РИА Новости.

Ранее политик сказал, что Минские соглашения нуждаются в большей гибкости и расширении числа участников переговоров в «нормандском формате» за счёт привлечения США. Нынешнее содержание «Минска-2», подчеркнул Зеленский, не позволяет завершить конфликт в Донбассе. По мнению президента, проблема в том, что документ служит «целям прошлого, а не настоящего». Некоторые положения соглашений нуждаются в большей гибкости, считает он.

Никонорова, в свою очередь, подчеркнула, что периодически у Киева заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств. Тогда власти Украины возвращаются к своему излюбленному тезису. Он заключается в том, что соглашения «должны быть гибкими».

Только вот проблема в том, что под словом «гибким» украинские власти всегда понимают «переписанным, переделанным, изменённым». Но никогда не «согласованным по всем деталям и выполненным», — сказала глава МИД ДНР.

Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений. Он назвал эту идею тревожным сигналом.