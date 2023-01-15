В ДНР объяснили значение нового пакета военной помощи США Украине

Фото: Sgt. Kaden Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый пакет военной помощи, выделенный Вашингтоном Киеву, показывает, что ВСУ, благодаря действиям российской армии, лишились значительного объема вооружений и направлен на восполнение этих потерь, рассказали ТАСС в Народной милиции ДНР. По сути, это признание эффективности боевой работы ВС России.

Вся эта поставка показывает реальные потребности ВСУ, реальные их потери от нашей работы, и она достаточно оптимистична в этом смысле. Понятно, что она принесет нам какие-то проблемы, но важно то, на основании чего она сделана. Это восполнение их потерь и объективная оценка складских запасов, оставшихся на территории Украины через очень непродолжительное время нашей работы, — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что спустя почти год с момента начала спецоперации украинские войска лишились запасов ракет для авиации, и реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийских систем и 152-миллиметровых снарядов советского производства.

Очередной пакет военной помощи на сумму в $3 млрд был выделен Белым домом Украине 6 января. В него включены самоходные гаубицы Paladin, четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух — земля», зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, 50 БМП Bradley и дргуое вооружения и военная техника.