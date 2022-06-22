В ДНР объяснили, почему РФ не использует «Терминатор» и «Армату» на Украине Советник главы ДНР Кимаковский объяснил, почему Россия не использует «Терминатор» и «Армату»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России не используют машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», а также свой современный танк «Армата» в рамках спецоперации на Украине, так как планируют достигнуть максимального результата с минимальными потерями, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его мнению, на данном этапе происходит «перемалывание» военного потенциала Украины и стран НАТО, пишет ИА SM-News.

Кто живет в Донбассе, мы все это прекрасно понимаем (почему ВС РФ не используют современное вооружение. — NEWS.ru). Мы терпеливо и рационально ждем, когда мы с минимальными потерями достигнем максимального результата. И наши «западные коллеги» это прекрасно видят, — заверил Кимаковский.

Дипломат также добавил, что сейчас ВС РФ сражаются не с ВСУ, а с бойцами НАТО и новейшим вооружением. Кимаковский выразил сожаление по поводу того, что оружие Альянса находится в руках «оболваненных» людей. Он считает украинских военных своими «братьями». По словам дипломата, они говорят преимущественно на русском языке.

Обозреватель Bloomberg Макс Гастингс ранее предрек победу российскому президенту Владимиру Путину в спецоперации на Украине. По его мнению, РФ продолжает укреплять территории, которые находятся под ее контролем. Журналист выразил уверенность, что санкции Запада не смогут помешать ВС России в осуществлении своих целей.