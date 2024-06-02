В ДНР объяснили, чем выгодно для армии РФ взятие Уманского Кимаковский: взятие Уманского создаст проблемы на трассах снабжения ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взятие под контроль села Уманского под Авдеевкой усилит давление на трассы снабжения ВСУ, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, под более интенсивными ударами окажутся украинские войска, оставшиеся в ближайших населенных пунктах, в частности в Карловке.

Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке, где пока еще есть сопротивление, — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

До этого военэксперт Василий Дандыкин предположил, что для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ необходимо взять Казачью Лопань. По его словам, российская армия может наступать не по всей границе с Украиной. Он также высказал мнение, что на данном направлении Вооруженные силы РФ скоро и начнут свое наступление.