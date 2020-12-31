В ДНР обратились к Зеленскому после его слов о Донецке и Крыме

https://static.news.ru/photo/0b8c26fc-4cfc-11eb-91c9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Шанс сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка у украинского президента Владимира Зеленского появится лишь после того, как Киев выполнит Минские соглашения.

Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договорённости по мирному урегулированию. Возможно, тогда мы Вас пригласим в Донецк, — цитирует РИА Новости заявление Народной милиции ДНР.

В сообщении также делается предположение, что Владимир Зеленский, говоря о желании написать о том, что Крым принадлежит Украине, на пляже в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноимённый посёлок под Мариуполем.

Пишите там сколько хотите, если доедете. Только вот новые дороги, якобы вами построенные, туда так и не проложили. Кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные, — добавили в Народной милиции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении объяснил, чем Украина отличатся от «оккупированных территорий». Он сообщил, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. Глава государства предложил Донбассу и Крыму перевести часы назад и быть вместе с Украиной.

Также Зеленский заявил, что хочет написать, что Крым принадлежит Киеву «не в Интернете, а на пляже на песке в Ялте».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.