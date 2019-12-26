https://static.news.ru/photo/a137bf7a-281f-11ea-9a90-fa163e074e61_660.jpg Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Фото: Денис Пушилин/vk.com

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что социальные выплаты не будут приостановлены жителям, не имеющим республиканских или российских паспортов.

Это вброс: никакие выплаты приостановлены не будут, — отметил политик в ходе телевизионной прямой линии с жителями Донбасса.

Он призвал жителей брать информацию только из официальных источников.

Как ранее писал NEWS.ru, Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с РФ с помощью изменения минских договорённостей.