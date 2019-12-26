Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что социальные выплаты не будут приостановлены жителям, не имеющим республиканских или российских паспортов.
Это вброс: никакие выплаты приостановлены не будут, — отметил политик в ходе телевизионной прямой линии с жителями Донбасса.
Он призвал жителей брать информацию только из официальных источников.
Как ранее писал NEWS.ru, Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с РФ с помощью изменения минских договорённостей.
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