В ДНР назвали причину отказа ВСУ от использования Abrams на фронте Кимаковский: число небоевых потерь танков Abrams у ВСУ превышает боевые

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Количество небоевых потерь танков Abrams из-за неправильной эксплуатации солдатами ВСУ превышает боевые потери, поэтому было решено отвести эти боевые машины с фронта, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит РИА Новости, кроме фактических потерь в боевых машинах, это еще и имиджевые потери для Вашингтона.

Западные специалисты признали неудовлетворительное использование техники украинскими военнослужащими. Даже больше, чем подбитых танков, — порядка восемь штук — находилось на капремонте <...> и фактически на территории Украины их ремонт был невозможен, — пояснил Кимаковский.

Ранее агентство Associated Press писало, что ВСУ отвели американские танки Abrams M1A1 в тыл из-за российских беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе. БПЛА Вооруженных сил РФ быстро обнаруживают и преследуют боевую технику, заметили журналисты. Распространение дронов на украинском поле боя означает, что «нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения», резюмировали в издании.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отказались комментировать информацию об отводе американских танков Abrams с поля боя на Украине. При этом представитель Пентагона обратил внимание на активное применение FPV-дронов в зоне спецоперации как со стороны России, так и Украины. Речь идет об «инновации, произошедшей в ходе данного конфликта» за счет БПЛА подобного типа, констатировал Браун.