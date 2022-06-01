В ДНР назвали число жертв боевых действий с 2014 года Более 8,6 тысячи жителей ДНР погибли в результате боевых действий с 2014 года

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В Донецкой Народной Республике жертвами боевых действий с 2014 года стали свыше 8,6 тысячи человек. При этом 40% из них погибли за период обострения конфликта после 24 февраля текущего года, рассказал РИА Новости начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

За восемь лет было исследовано 5100-5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тысяч, — сообщил он.

Собеседник агентства уточнил, что указанные 3,5 тысячи погибших не входят в первоначальную статистику, поэтому общее число жертв составляет порядка 8,6-8,7 тысячи человек.

Калашников также рассказал, что велась статистка скончавшихся скоропостижно и умерших в больнице. В начале конфликта, в 2014-2015 годах, более половины их составляли мирные граждане.

Ранее сообщалось, что 31 мая в населённом пункте Макеевка в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли двое мирных граждан – женщина и пятилетняя девочка. За несколько дней до этого в том же населённом пункте были ранены 19 человек, включая четверых детей. Один ребёнок впоследствии умер в больнице от осколочного ранения, перелома и травматического шока.