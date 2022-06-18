В ДНР назвали число погибших при обстреле Донецка Число погибших при обстреле Донецка возросло до пяти человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третий день Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Донецк и его окрестности. 18 июня атакам подверглись Куйбышевский, Петровский, Володарский и Киевский районы города, а также населенный пункт Мироновка рядом со Светлодарском, в результате чего погибли пять человек, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Среди жертв один спасатель, водитель пожарной машины и местные жители. Отмечается, что еще 12 человек получили ранения.

В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по центру Донецка за день были выпущены около 50 снарядов калибром 155-мм. Местных жителей попросили не покидать без надобности дома и укрытия.