В ДНР назвали число погибших мирных граждан за время эскалации конфликта За время эскалации конфликта в ДНР погибли 199 мирных граждан

Фото: dan-news.info

Число жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики за время эскалации конфликта составило 199 человек. В числе погибших 12 детей, сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За 130 дней эскалации погибло 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей, — говорится в тексте.

Данные по погибшим гражданским лицам на освобождённой в ходе спецоперации территории в настоящее время уточняются. В центре также отметили, что в общей сложности ранения получил 2371 человек, включая 148 детей.

За время эскалации в республике повреждено около пяти тысячи жилых домов, свыше тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в числе которых образовательные и медицинские учреждения, объекты социального обеспечения и критической инфраструктуры. Представительством ДНР зафиксировано 4937 фактов ведения огня, из которых 4616 — с применением ВСУ тяжёлого вооружения.

Ранее в ДНР сообщили, что при обстреле Петровского района Донецка погибла мирная жительница и получил тяжёлые ранения ребёнок 2009 года рождения. Некоторое время спустя он скончался в больнице.