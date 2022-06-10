В ДНР назвали число бойцов ВСУ, окружающих Славянск Замминистра информации ДНР Ольхин: Славянск окружают не менее 60 тысяч украинских военных

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Солдаты вооруженных сил Украины

По меньшей мере 60 тысяч украинских военнослужащих могут окружать Славянск, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин. Накануне замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ в начале июня пытались прорвать оборону Авдеевки, однако им этого не удалось. В результате атаки ВСУ, украинская армия понесла потери в районе 70 человек, добавил тогда Басурин.

От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60-70 точно, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

10 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Киев начал обстреливать жилые кварталы Донецка из самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм Caesar французского производства. В СЦКК напомнили, что это оружие поставляется на Украину странами НАТО.