По меньшей мере 60 тысяч украинских военнослужащих могут окружать Славянск, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин. Накануне замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ в начале июня пытались прорвать оборону Авдеевки, однако им этого не удалось. В результате атаки ВСУ, украинская армия понесла потери в районе 70 человек, добавил тогда Басурин.
От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60-70 точно, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
10 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Киев начал обстреливать жилые кварталы Донецка из самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм Caesar французского производства. В СЦКК напомнили, что это оружие поставляется на Украину странами НАТО.