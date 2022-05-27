В ДНР могут казнить захваченных в плен иностранных наёмников

Эндрю Хилл / Фото Министерство обороны РФ

Трое иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины в Донбассе и попавших в плен, могут быть казнены в Донецкой Народной Республике. В отношении них было возбуждено уголовное дело, в настоящее время его расследование завершено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру ДНР. Представитель надзорного ведомства Виктор Гаврилов указал, что была доказана причастность иностранцев к преступлениям, им вменяется нарушение трёх статей УК.

К обвиняемым с учётом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь, — сказал агентству Гаврилов.

Речь идёт о двух гражданах Великобритании Эндрю Хилле и Шоне Пиннере, а также Садуне Ибрагиме, который является подданным королевства Марокко. Они были взяты в плен весной текущего года в ходе боестолкновений в Донбассе.

Пленённый Эндрю Хилл в конце апреля призвал своих сограждан не ехать на Украину для участия в боевых действиях. На видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ, раненый британец делится впечатлениями о ситуации в стране: по его словам, за участие в боевых действиях ему не заплатили, несмотря на обещания.

Шон Пиннер же рассказал, что военное руководство ВСУ намеренно направило его вместе с другими боевиками в местность, где были расположены российские военные. После того, как он оказался в плену, Пиннер признался, что для него стало неожиданностью хорошее отношение со стороны ВС РФ. Он отметил, что его вылечили, накормили и напоили.