В ДНР из-за боевых действий загорелся скит Святогорской лавры

Фото: svlavra/vk.com

Мощный пожар охватил Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры, которая находится на территории ДНР. Как сообщает РИА Новости, возгорание произошло из-за боевых действий. На данный момент пламя полыхает в главном храме обители.

4 июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители, — говорится в сообщении информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ).

На текущий момент нет никаких данных о том, что в пожаре мог кто-то погибнуть или пострадать.

В Святогорской лавре шесть скитов, один из которых деревянный. Он построен в традициях русского зодчества XVI–XVII веков из сосновых бревен.

Ранее УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Представители украинской церкви выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно спецоперации на Украине. Также УПЦ призвала стороны начать мирные переговоры.